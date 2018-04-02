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Поддерживать ОФЗ будет приток средств в НПФ на 163 млрд руб и относительно высокие цены на нефть, — Дмитрий Монастыршин, аналитик…
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Поддерживать ОФЗ будет приток средств в НПФ на 163 млрд руб и относительно высокие цены на нефть, — Дмитрий Монастыршин, аналитик… 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Доходность более длинных бумаг поднялась на 3-4 б.п. Снижение цен мы связываем с фиксацией прибыли после ралли на неделе перед заседанием Банка России 23 марта, а также снижением ликвидности в банковской системе после уплаты налогов. Внешний новостной фон был достаточно противоречивый. Высылка российских дипломатов из западных стран и обсуждение Великобританией запрета на обслуживание клиринговыми системами российских евробондов оказывали давление на рынок. Тем не менее глобальный спрос на валюты развивающихся стран и относительно высокие цены на нефть не давали российским бумагам упасть.
Из значимых событий в пятницу отметим публикацию Минфином плана заимствований на 2-ой квартал. Объем предложения номинально сохранен на уровне 1-го квартала — 450 млрд руб. При этом мы отмечаем, что в 1кв. были погашены ОФЗ на 297 млрд руб. и чистое размещение составило всего 166 млрд руб. Во 2кв. нет бумаг к погашению и фактически Минфину необходимо разместить на 284 млрд руб. больше, чем в 1кв. Увеличение предложения может оказать некоторое давление на рынок, особенно в бумагах срочностью более 5 лет в связи с планами Минфина нарастить дюрацию долга. При этом успешно реализовать план Минфину поможет спрос со стороны НПФ, получивших 163 млрд руб. от ПФР, и реализация накопленной недооценки рубля. Поддерживать рынок в течение ближайшей недели будет приток средств в НПФ на 163 млрд руб. и относительно высокие цены на нефть.
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