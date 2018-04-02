Чистая прибыль UTair упала до 101,1 млн рублей

Чистая прибыль UTair по РСБУ за 2017 год упала до 101,1 млн руб.

Чистая прибыль авиакомпании UTair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 11 раз, до 101,1 млн руб. Это следует из материалов компании.

Выручка UTair в отчетном периоде снизилась на 3,2%, до 55 млрд руб., валовая прибыль упала в 5,9 раза, до 168,63 млн руб.

UTair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров. Основным хабом авиакомпании является московский международный аэропорт Внуково , на который приходится более 160 рейсов UTair ежедневно. Штаб-квартира авиакомпании располагается в Сургуте

Также сообщается, что чистая прибыль Национальной системы платежных карт (НСПК) по РСБУ за 2017 год выросла на 27,5% и составила 3,3 млрд руб., следует из опубликованной отчетности компании.

Отмечается, что существенное влияние на показатель чистой прибыли оказал рост объема выручки.

В 2017 году выручка компании составила 7,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 27,4%. В том числе, в рамках оказания услуг платежной системы "Мир" выручка увеличилась на 399 млн руб.