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Чистая прибыль UTair упала до 101,1 млн рублей
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Чистая прибыль UTair по РСБУ за 2017 год упала до 101,1 млн руб. 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль авиакомпании UTair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 11 раз, до 101,1 млн руб. Это следует из материалов компании.
Выручка UTair в отчетном периоде снизилась на 3,2%, до 55 млрд руб., валовая прибыль упала в 5,9 раза, до 168,63 млн руб.
UTair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров. Основным хабом авиакомпании является московский международный аэропорт Внуково, на который приходится более 160 рейсов UTair ежедневно. Штаб-квартира авиакомпании располагается в Сургуте.
Также сообщается, что чистая прибыль Национальной системы платежных карт (НСПК) по РСБУ за 2017 год выросла на 27,5% и составила 3,3 млрд руб., следует из опубликованной отчетности компании.
Отмечается, что существенное влияние на показатель чистой прибыли оказал рост объема выручки.
В 2017 году выручка компании составила 7,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 27,4%. В том числе, в рамках оказания услуг платежной системы "Мир" выручка увеличилась на 399 млн руб.
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