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Прибыль «Сургутнефтегаза» в 2017 г оказалась ниже прогнозов, — Аналитики Промсвязьбанка
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Прибыль «Сургутнефтегаза» в 2017 г оказалась ниже прогнозов, — Аналитики Промсвязьбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Выручка Сургутнефтегаза увеличилась на 15% — до 1,44 трлн рублей, себестоимость — на 23,5%, до 818 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 49,5%, до 184,5 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 1,3% — до 232 млрд рублей, валовая прибыль снизилась на 1,2% — до 325,7 млрд рублей, коммерческие расходы — на 0,8%, до 93,5 млрд рублей.
Результаты Сургутнефтегаза по РСБУ важны, т.к. компания выплачивает дивиденды в привязке к прибыли по российским стандартам. Полученная в 2017 году прибыль оказалась несколько меньше ожиданий рынка и соответственно прогнозируемых дивидендов. Исходя из показателя чистой прибыли, можно ожидать дивидендов Сургутнефтегаза по АП в размере 1,38 руб. /акцию, по АО — 0,62 руб. /акцию, что дает дивидендную доходность в 4,7% и 2,1% соответственно.
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