ВТБ выбрал весь лимит льготных кредитов бизнесу 

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». ВТБ досрочно выбрал лимит субсидий по правительственной «Программе 1706» льготного кредитования.
ВТБ заключил 32 кредитных соглашения на общую сумму 4,5 млрд руб. по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной постановлением правительства РФ № 1706. Всего по льготной ставке 6,5% годовых поддержку получили 25 клиентов банка из 19 регионов России. Они представляют 16 различных отраслей экономики. Более 80% соглашений заключено на инвестиционные цели. "Программа 1706" как один из основных инструментов реальной поддержки малого и среднего предпринимательства встретила весьма положительный отклик у бизнеса в различных регионах страны, — отметил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. — Так, за неполные 2 месяца участия банка в «Программе 1706», обеспечивая доступность субсидируемых ресурсов для наших клиентов, мы полностью использовали выделенный лимит федеральных субсидий. Реальная поддержка «здесь и сейчас» была оказана преимущественно на реализацию инвестиционных проектов: в сфере инфраструктуры, модернизации производств, возведения социально важных объектов и др. Учитывая количество ежедневно поступающих в наш банк обращений с новыми заявками на льготное кредитование, уверен — при увеличении лимита субсидий мы также обеспечим достаточные объемы кредитования в рамках программы в кратчайшие сроки". Правительство РФ 8 января 2018 г. утвердило «Программу 1706» о кредитовании по льготной ставке субъектов малого и среднего предпринимательства для проектов в приоритетных отраслях. Программа названа по номеру постановление от 30 декабря 2017 г. №1706. Основные условия предоставления субсидий — конечная ставка для субъектов МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% — для субъектов среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 лет — на инвестиционные цели и не более 3 лет — на оборотные цели.