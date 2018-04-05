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ВТБ снизил ставки по кредитам для малого бизнеса до 10%
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ВТБ снизил ставки по кредитам для малого бизнеса до 10% 

Rambler News Service 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса, говорится в сообщении банка. Минимальная ставка теперь составляет 10% годовых.
«Уже сейчас клиенты могут воспользоваться предложением и оформить кредит на инвестиционные цели под 10% годовых, на цели пополнения оборотных средств под 10,5% годовых», — говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента малого бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина, банк ожидает, что снижение ставок повысит доступность кредитных ресурсов для малого бизнеса.
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