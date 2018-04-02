Ещё
ВТБ откроет «Русгидро» кредитную линию с лимитом 30 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ откроет «Русгидро» кредитную линию с лимитом 30 млрд рублей 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Генерирующая компания «Русгидро» и ВТБ подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк открывает компании кредитную линию с лимитом 30 млрд рублей на срок 15 лет с даты вступления в силу соглашения. Об этом говорится в сообщении компании.
Кредитное соглашение было подписано между «Русгидро» и ВТБ 30 марта. Максимальный размер процентной ставки по кредитам составит ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3% годовых. Также в рамках кредитной линии могут быть предоставлены кредиты со сроками от года до 10 лет при условии, что дата погашения кредита наступает ранее или в дату окончания срока кредитной линии.
В пресс-релизе «Русгидро» отмечается, что соглашение заключено по результатам открытого конкурса, итоги которого были подведены компанией в конце 2017 года.
"Группа ВТБ и компании группы «Русгидро» имеют многолетний опыт эффективного сотрудничества как в части успешно проведенных сделок, так и в части кредитования. Уверен, что заключенное соглашение об открытии кредитной линии позволит обеспечить потребность «Русгидро» в заемных средствах на выгодных для компании условиях", — приводятся в сообщении слова председателя правления — генерального директора «Русгидро» Николая Шульгинова.
Отмечается, что параметры кредита по кредитному соглашению будут определяться в момент его привлечения.
Группа «Русгидро» объединяет более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.
ТАСС: последние новости
"Нафтогаз": сумма пени за неуплату "Газпромом" долга по решению суда достигла $20 млн В АФК "Система" утвердили новый состав правления ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю17
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России239
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать152
«Россия сорвалась с цепи»1078
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»344
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:56
Бузова разделась для Playboy
Шоу-бизнес
00:09
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Шоу-бизнес
00:33
Малиновская представила «новую себя»
Шоу-бизнес
00:52
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю
В мире
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
05:59
Что останется у Тулеева после отставки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение