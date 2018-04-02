ВТБ откроет «Русгидро» кредитную линию с лимитом 30 млрд рублей

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Генерирующая компания «Русгидро» ВТБ подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк открывает компании кредитную линию с лимитом 30 млрд рублей на срок 15 лет с даты вступления в силу соглашения. Об этом говорится в сообщении компании.

Кредитное соглашение было подписано между «Русгидро» и ВТБ 30 марта. Максимальный размер процентной ставки по кредитам составит ключевая ставка Банка России , увеличенная на 3% годовых. Также в рамках кредитной линии могут быть предоставлены кредиты со сроками от года до 10 лет при условии, что дата погашения кредита наступает ранее или в дату окончания срока кредитной линии.

В пресс-релизе «Русгидро» отмечается, что соглашение заключено по результатам открытого конкурса, итоги которого были подведены компанией в конце 2017 года.

"Группа ВТБ и компании группы «Русгидро» имеют многолетний опыт эффективного сотрудничества как в части успешно проведенных сделок, так и в части кредитования. Уверен, что заключенное соглашение об открытии кредитной линии позволит обеспечить потребность «Русгидро» в заемных средствах на выгодных для компании условиях", — приводятся в сообщении слова председателя правления — генерального директора «Русгидро» Николая Шульгинова

Отмечается, что параметры кредита по кредитному соглашению будут определяться в момент его привлечения.