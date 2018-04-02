«Т Плюс» привлекла кредитные линии в банке ВТБ и Сбербанке на общую сумму 25 млрд рублей

В январе компания заключила два кредитных соглашения с банком ВТБ об открытии кредитной линии сроком на 3 года на 9 и 6 млрд рублей, с фиксированной процентной ставкой определяемой для каждого транша.

В феврале компания заключила кредитное соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии сроком до февраля 2023 года с лимитом 10 млрд рублей на период до 31 декабря 2021 года и с последующим снижением суммы лимита до 2,5 млрд рублей, с фиксированной процентной ставкой определяемой для каждого транша.