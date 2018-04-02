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«Т Плюс» привлекла кредитные линии в банке ВТБ и Сбербанке на общую сумму 25 млрд рублей
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«Т Плюс» привлекла кредитные линии в банке ВТБ и Сбербанке на общую сумму 25 млрд рублей 

Rambler News Service 56 минут назад
Фото: АиФ Казань
Энергетическая компания «Т Плюс» привлекла в январе-феврале 2018 года две кредитные линии в банке ВТБ и одну кредитную линию в Сбербанке на общую сумму 25 млрд рублей, говорится в материалах компании.
В январе компания заключила два кредитных соглашения с банком ВТБ об открытии кредитной линии сроком на 3 года на 9 и 6 млрд рублей, с фиксированной процентной ставкой определяемой для каждого транша.
В феврале компания заключила кредитное соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии сроком до февраля 2023 года с лимитом 10 млрд рублей на период до 31 декабря 2021 года и с последующим снижением суммы лимита до 2,5 млрд рублей, с фиксированной процентной ставкой определяемой для каждого транша.
Группа «Т Плюс» (ранее — «КЭС Холдинг») занимается производством и сбытом тепловой и электрической энергии. Холдинг включает 61 генерирующую электростанцию. Общая установленная мощность группы составляет более 15,7 ГВт, тепловая мощность — более 55 тыс. Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей превышает 17 тыс. км.
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