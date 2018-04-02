«Русгидро» заключило соглашение с банком ВТБ об открытии кредитной линии на 30 млрд рублей

«Русuидро» и банк ВТБ подписали соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на 15 лет с лимитом задолженности 30 млрд рублей, сообщает «Русгидро»

Соглашение заключено по результатам открытого конкурса, итоги которого были подведены «Русгидро» в конце 2017 года.

Соглашение дает право «Русгидро» в любой момент в течение срока его действия обратиться в банк ВТБ за кредитом и в короткие сроки осуществить привлечение кредитных ресурсов. Параметры кредита будут определяться в момент привлечения.