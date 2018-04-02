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«Русгидро» заключило соглашение с банком ВТБ об открытии кредитной линии на 30 млрд рублей
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«Русгидро» заключило соглашение с банком ВТБ об открытии кредитной линии на 30 млрд рублей 

Rambler News Service 43 минуты назад
«Русuидро» и банк ВТБ подписали соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на 15 лет с лимитом задолженности 30 млрд рублей, сообщает «Русгидро».
Соглашение заключено по результатам открытого конкурса, итоги которого были подведены «Русгидро» в конце 2017 года.
Соглашение дает право «Русгидро» в любой момент в течение срока его действия обратиться в банк ВТБ за кредитом и в короткие сроки осуществить привлечение кредитных ресурсов. Параметры кредита будут определяться в момент привлечения.
«Заключенное сегодня соглашение об открытии кредитной линии позволит обеспечить потребность «Русгидро» в заемных средствах на выгодных для компании условиях», — отметил председатель правления — генеральный директор «Русгидро» Николай Шульгинов.
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