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Денежный рынок: ставки репо вновь растут, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Денежный рынок: ставки репо вновь растут, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 38 минут назад
Фото: Прайм
Ее средневзвешенное значение повысилось до 6,35% (+29%). В ставках NDF единого направления не было: 3-месячная выросла на 6 бп, до 6,38%, тогда как более длинные, напротив, снизились (9-месячная ставка опустилась на 14 бп, до 5,90%). Cтавки кросс-валютных и процентных свопов по итогам дня практически не изменились. На рынке репо под залог ОФЗ ситуация постепенно нормализуется, поскольку нехватки в некоторых бумагах больше не ощущается (средневзвешенная ставка выросла на 30 бп, до 7,0%). RUONIA в четверг составила 7,0% (+12 бп) и в пятницу, похоже, продолжила расти.
С окончанием налогового периода ЦБ возобновил стерилизацию ликвидности через аукционы «тонкой настройки». В пятницу регулятор провел 5-дневный аукцион на сумму 550 млрд руб. Общий объем заявок составил 696 млрд руб., а средневзвешенная ставка сложилась на уровне 7,21%. Объем других операций ЦБ с ликвидностью практически не изменился. Федеральное казначейство разместило на 3-месячных депозитах 60 млрд руб. при лимите в 400 млрд руб.
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