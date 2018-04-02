Правительство выделило шесть миллиардов рублей на дороги в регионах

Правительство РФ выделило 6,2 миллиарда рублей 30 российским регионам на развитие дорог в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Республику Алтай. В распоряжении на сайте кабмина уточняется, что из этих средств 2,1 миллиарда рублей выделено на реализацию крупных проектов, которые играют важную роль в социально-экономическом развитии. Больше всего будет направлено в Тверскую область

14 регионов РФ получат 2,5 миллиарда рублей на приведение автодорог в нормативное состояние и увеличение их пропускной способности. Из этой суммы половина направлена в Новгородскую область

1,3 миллиарда рублей выделено пяти регионам на строительство, реконструкцию и капремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Кроме того, восемь регионов получат 0,2 миллиарда рублей на мероприятия в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».