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Правительство выделило шесть миллиардов рублей на дороги в регионах
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Правительство выделило шесть миллиардов рублей на дороги в регионах 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Правительство РФ выделило 6,2 миллиарда рублей 30 российским регионам на развитие дорог в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».
В распоряжении на сайте кабмина уточняется, что из этих средств 2,1 миллиарда рублей выделено на реализацию крупных проектов, которые играют важную роль в социально-экономическом развитии. Больше всего будет направлено в Тверскую область и Республику Алтай.
14 регионов РФ получат 2,5 миллиарда рублей на приведение автодорог в нормативное состояние и увеличение их пропускной способности. Из этой суммы половина направлена в Новгородскую область.
1,3 миллиарда рублей выделено пяти регионам на строительство, реконструкцию и капремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Кроме того, восемь регионов получат 0,2 миллиарда рублей на мероприятия в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
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