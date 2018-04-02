Рынок акций РФ и рубль начнут новый квартал слабыми колебаниями, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»

Ожидается открытие рынка с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2270-2275, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2260 и 2250, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2280 и 2290, оценивает Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал».

"После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить безыдейную консолидацию. Этому способствует тот факт, что крупнейшие рынки акций в Европе вновь будут закрыты в связи с религиозным праздником", — добавил он.

Рубль продолжит торговаться в широком боковике, считает Роман Ткачук из компании «Альпари». «Для курса доллар-рубль в понедельник актуален торговый коридор 57-57,5, для евро-рубль 70,2-70,8. В качестве опоры для рубля выступают высокие цены на нефть, но укрепляться ему не дают внешнеполитическое давление на Россию и настороженное отношение инвесторов в целом к развивающимся рынкам в последние недели», — добавил он.

В понедельник рубль продолжит отыгрывать высокие цены на нефть, если не получит новую порцию геополитического негатива, ожидаемый диапазон: 57,0-57,75 рубля за доллар, считает, в свою очередь, Константин Кочергин из банка «Восточный».

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые торги в США в прошлую пятницу не проводились из-за празднования католической Пасхи.

Крупнейшие азиатские биржи с утра понедельника в основном снижались, в пределах 0,5%, в частности, японский Nikkei 225 на 0,3%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 0,2%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,3-0,6%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,2 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро находился на уровне 1,2317 доллара против 1,2330 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций в прошлую сессию закрылся разнонаправленно по основным индексам на фоне укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию пятницы снизился на 0,16%, до 2270,98 пункта, индекс РТС вырос на 0,19%, до 1249,41 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов пятницы снизился на 11 копеек, до 57,15 рубля, евро — на 4 копейки, до 70,43 рубля.