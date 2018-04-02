Ещё
В начале апреля рубль будет испытывать сложности в связи с дипломатическим кризисом, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В начале апреля рубль будет испытывать сложности в связи с дипломатическим кризисом, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер» 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
Однако высылки дипломатов и обещания прочих жёстких мер не привели к существенному падению. Более того, рынок смог ликвидировать часть потерь к закрытию в пятницу.
Позитивным для отечественных бумаг является продолжающееся снижение ставки ЦБ РФ. Чем ниже ставка, тем больше дивидендная привлекательность рынка.
Рубль поддерживался нефтью и налоговым периодом. Впрочем, по итогам марта российская валюта всё же немного ослабла. В данном случае также можно говорить о том, что повышение ставки ФРС и снижение ставки ЦБ РФ снижают привлекательность отечественной валюты для операций «Carry Trade». В начале апреля рубль будет испытывать сложности в связи с дипломатическим кризисом, хотя высокие цены на нефть должны защитить от каких-то более резких движений.
Прайм: последние новости
Таджикская авиакомпания остановила полеты по 9 направлениям в РФ по предписанию Росавиации "Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" РФ при отсутствии объяснений Лондона по "Аэрофлоту" может применить аналогичные действия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю18
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России240
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать152
«Россия сорвалась с цепи»1080
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»344
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:56
Бузова разделась для Playboy
Шоу-бизнес
00:09
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Шоу-бизнес
00:33
Малиновская представила «новую себя»
Шоу-бизнес
00:52
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю
В мире
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
05:59
Что останется у Тулеева после отставки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение