В начале апреля рубль будет испытывать сложности в связи с дипломатическим кризисом, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

Однако высылки дипломатов и обещания прочих жёстких мер не привели к существенному падению. Более того, рынок смог ликвидировать часть потерь к закрытию в пятницу. Позитивным для отечественных бумаг является продолжающееся снижение ставки ЦБ РФ . Чем ниже ставка, тем больше дивидендная привлекательность рынка. Рубль поддерживался нефтью и налоговым периодом. Впрочем, по итогам марта российская валюта всё же немного ослабла. В данном случае также можно говорить о том, что повышение ставки ФРС и снижение ставки ЦБ РФ снижают привлекательность отечественной валюты для операций «Carry Trade». В начале апреля рубль будет испытывать сложности в связи с дипломатическим кризисом, хотя высокие цены на нефть должны защитить от каких-то более резких движений.