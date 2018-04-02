ТЦ обяжут размещать кинотеатры на нижних этажах 

Госдума уже в этом году планирует ввести ограничение на размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Рассказывая о переносе игровых зон и кинотеатров на нижние этажи, он отметил: "Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы". Он также отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Ранее депутаты Госдумы Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин обратились в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах.
С 2009 года в России действует СНиП, которым не разрешается размещение детских игровых зон выше второго этажа, однако проектировщики обходят это требование, ссылаясь на уникальность объекта. К кинотеатрам сейчас нет требования о размещении их на нижних этажах. Архитекторы утверждают, что с конструктивной точки зрения разместить эти помещения на верхних этажах проще и удобней, так как кинозалы имеют большую высоту потолка.