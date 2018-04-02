Правила диверсификации. Как собрать надежный портфель акций

Если вы купили акции «Аэрофлота» «Магнита» и еще нескольких российских компаний — это не значит, что вы составили надежный портфель. Эти эмитенты зависят от состояния экономики России : если россияне станут беднее, то они начнут меньше зарабатывать, и вы, как акционер, тоже. Грамотно собрать инвестиционный портфель вам поможет диверсификация, но для этого нужно понимать, как она работает.

Правило 1. Компании в портфеле не должны зависеть от одного показателя

Ваш портфель может быть собран из десяти разных акций — например, авиаперевозчик, продуктовый ритейлер, газодобывающая компания и продавец стали. С виду это разные бизнесы, но они все могут зависеть от чего-то одного: рынка сбыта, курса валют, стоимости продукции или других факторов.

Рынок сбыта. Многие компании продают большую часть товаров или услуг на какой-то определенный рынок: в Россию, США , страны Европы и Азии. Это значит, что такие компании зависят от спроса на этом рынке. Если потребители станут покупать меньше продукции — снизится и выручка, и прибыль.

Сравните «Аэрофлот» и «Магнит». Одна компания продает возможность путешествовать, а другая — еду. Но, по сути, и та, и другая хотят взять деньги у одного конкретного русского. И если денег у человека резко станет меньше — у обеих компаний могут упасть доходы. И наоборот, чем больше у россиян денег, тем больше путешествий и еды. Компании зависят от ВВП в России и состояния экономики страны в целом.

Другой пример: НЛМК «Газпром» . Одна компания продает сталь, другая — газ. Но обе зависят от экспорта. НЛМК продает около 17% стали в США и 18% Европу, а «Газпром» — примерно 60% газа в Европу и СНГ. Если страны-покупатели решат расторгнуть контракты, ввести санкции, пошлины, найдут более выгодных поставщиков — это все повлияет на выручку и прибыль компаний.

Например, в марте 2018 года президент США Дональд Трамп ввел пошлину на импорт стали — 25%. Это значит, что теперь НЛМК будет зарабатывать немного меньше. Что-то похожее может произойти с «Газпромом»: вдруг Европа решит снизить потребление природного газа и начать закупать сжиженное топливо у поставщиков из США или Ближнего Востока.

Если купить акции компаний, которые зависят только от одного рынка сбыта, вы купите один общий макроэкономический риск. Если с этим рынком сбыта что-то случится, то компания начнет меньше зарабатывать, а вы получите меньше денег.

Курс валюты. Еще один частый вид зависимости — от валютного курса. Это когда компания продает большую часть товаров или услуг только за доллары или только за рубли, или когда от этого зависят основные издержки бизнеса.

Например: « М. Видео » продает телевизоры, холодильники, плиты и другую технику. Компания покупает товары за рубежом за валюту, а продает их в России за рубли. Если доллар подорожает, условный Samsung продаст «М. Видео» условный телевизор дороже. Конечно, ретейлеры в таких случаях перекладывают издержки на покупателей и тоже повышают цены. Но дорогая техника хуже продается — это скажется на выручке.

Другой пример — компания «Черкизово» , которая работает преимущественно на внутреннем рынке и продает свою продукцию за рубли.

Можно сказать, что «Черкизово» покупает зарубежные комбайны и другую технику, но общая зависимость от доллара у этой компании довольно низкая. Более того, если доллар подорожает — ей это будет даже выгодно. Тогда импортная колбаса подорожает для россиян, а колбаса от «Черкизово» — нет.

Стоимость продукции. Если компании производят один вид продукта, то они зависят от цены на этот продукт. Обычно это касается компаний, которые добывают нефть, золото, алмазы, уголь, металлы.

Пример: «Татнефть» зарабатывает большую часть выручки добывая и продавая нефть, а «Полюс» — золото. Если вырастет цена на нефть или золото — вырастет и выручка компаний, если упадет — выручка снизится.

Правило 2. Компании в портфеле должны заниматься разным бизнесом

Основная идея диверсификации — чтобы акции компаний в портфеле не зависели друг от друга. Хорошо, когда бизнес не зависит от одного показателя, вроде курса валют или цены на нефть, но еще лучше, если компании в вашем портфеле занимаются разным бизнесом. И даже если компании работают в одном секторе, это не значит, что они зарабатывают на одном и том же.

Сравним «Русгидро» «Россети» и «Мосэнергосбыт». Все эти эмитенты — из сектора энергетики. Кажется, что они зависят друг от друга, но на самом деле — это три разных бизнеса.

«Русгидро» добывает энергию на гидроэлектростанциях. Выглядит это так: на огромные лопасти падает вода, они крутятся и вырабатывают энергию. После этого компания продает ее внутри страны. Чем эффективнее «Русгидро» это делает, тем больше она зарабатывает.

«Россети» — крупнейшая сеть в России по транспортировке электроэнергии. Когда-то давно «Россети» провели по всей России линии электропередачи, и теперь если компании вроде «Русгидро» захотят их использовать — им нужно будет за это заплатить.

Допустим, «Русгидро» объявит себя банкротом и закроется. «Россети» в этом случае найдет другого поставщика и начнет транспортировать уже его энергию.

«Россети» доставляют энергию сбытовым компаниям, в том числе «Мосэнергосбыту». Основа бизнеса сбытовых компаний — продавать энергию конечному потребителю, то есть обычным людям и организациям. По сути, это бухгалтерия: таким компаниям важно, чтобы клиенты больше платили, а должников было меньше. «Мосэнергосбыту» не важно, кто добыл энергию и кто ее транспортировал. Главное, чтобы жильцы из условной квартиры №3 платили вовремя.

Хотя «Русгидро», «Россети» и «Мосэнергосбыт» относятся к одному сектору, бизнес у каждой компании устроен по-разному. «Русгидро» важно эффективно производить энергию, «Россетям» — не терять энергию при транспортировке, а «Мосэнергосбыту» — чтобы было меньше должников.

Правило 3. В портфеле должны быть акции с разными видами риска

Зависимость от каких-то факторов и особенностей бизнеса — это не плохо и не хорошо. Это просто зависимость. Задача диверсификации — не уничтожить риски любой ценой. Нужно быть в курсе рисков.

Узнайте, от чего зависит компания. Чтобы собрать портфель из не взаимосвязанных акций, нужно понять, как работает бизнес. Что делает компания, кому и что продает, от каких факторов зависит ее деятельность.

Для этого посмотрите на источники выручки. Чаще всего компании публикуют подробную информацию о своем бизнесе на сайте — в разделе «О компании». Еще один источник — годовые презентации для инвесторов. Это многостраничные PDF-отчеты, где с помощью инфографики компании рассказывают о состоянии бизнеса за последний год.

Покупайте акции с разными видами риска. Когда вы разобрались в бизнесе, нужно оценить зависимость компаний от определенных факторов: для кого-то важен внутренний спрос, для кого-то курсы валют и стоимость продукции.

Если от каких-то факторов зависят компании, значит от этого зависят и акции, в которые вы вложили деньги. Дальше нужно решить — устраивает вас такая зависимость или нет. Допустим, если вы верите, что экономика в России будет расти — вкладывайтесь в компании, которые станут бенефициарами этого процесса. Главное — выбирать риски осознанно.

Еще один способ снизить взаимосвязь — купить акции с противоположным риском. Например, когда одна компания начнет больше зарабатывать от роста доллара по отношению к рублю, а другая меньше. Так вы застрахуетесь от возможных потерь на случай колебания курсов валют.

Учитывайте доходность. Когда вы пытаетесь избавиться от риска, не забывайте, что задача портфеля — не только не потерять деньги, но и заработать. Если акции в вашем портфеле не будут зависеть друг от друга — это хорошо, но какой в этом смысл, если в итоге вы получите доходность меньше депозита в банке? Чтобы заработать, все равно придется брать на себя какой-то риск.