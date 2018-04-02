Сбербанк становится провайдером облачных IT-услуг

Сбербанк вместе с системным интегратором «Ай-теко» создает облачную платформу SberCloud, которая будет предоставлять услуги как самому банку, так и внешним клиентам. Участие Сбербанка в совместном предприятии составит 60%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для построения облачной платформы мы берем лучшую технологию, представленную в России, и сильную команду, — отмечает президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Благодаря этому мы сможем предложить рынку мощную, надежную и защищенную технологическую платформу для развития бизнеса».

Данная инвестиция позволит Сбербанку выйти на быстрорастущий рынок облачной инфраструктуры, в которой нуждаются как стартапы, так и крупные современные компании. «На сегодняшний день наблюдается экспоненциальный рост объемов данных, который только повышает издержки компаний, уменьшая их гибкость и увеличивая время вывода продуктов на рынок», — поясняют в госбанке.

SberCloud позволит корпоративным клиентам банка отказаться от приобретения собственных серверов и при этом гибко применять необходимые мощности, отмечается в сообщении.

«В SberCloud можно будет воспользоваться как продуктами собственной разработки Сбербанка, так и предложениями ведущих мировых партнеров. Это даст возможность существенно сократить расходы на покупку ИТ-оборудования и ускорит процессы масштабирования сетевой инфраструктуры компании, а также позволит формировать сервис гибко и персонально под каждого клиента», — указывается в релизе.

По оценке Forrester Research Russia, объем мирового рынка облачных технологий в 2016 году составил 112 млрд долларов. При этом, по мнению отраслевых экспертов, в ближайшие пяти-семи лет рынок должен вырасти в 10-15 раз.