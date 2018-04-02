Кабмин распределил более двух миллиардов рублей между регионами для монтажа временной инфраструктуры к ЧМ-2018 

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Российское правительство распределило 2,563 миллиарда рублей между десятью субъектами РФ для поставки, монтажа и демонтажа временных строений и сооружений к чемпионату мира по футболу 2018 года.
— Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на эти цели в размере 2563 миллионов рублей между 10 субъектами Федерации, — указано в пояснительной записке к документу.
На данные цели в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено 2823 миллионов рублей. Остаток в 260 миллионов рублей подлежит перераспределению на другие этапы подготовки к проведению мероприятия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Максим Ликсутов: англоговорящие кассиры метро помогут иностранным болельщикам ЧМ-2018