Кабмин распределил более двух миллиардов рублей между регионами для монтажа временной инфраструктуры к ЧМ-2018

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина

Российское правительство распределило 2,563 миллиарда рублей между десятью субъектами РФ для поставки, монтажа и демонтажа временных строений и сооружений к чемпионату мира по футболу 2018 года.

— Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на эти цели в размере 2563 миллионов рублей между 10 субъектами Федерации, — указано в пояснительной записке к документу.

На данные цели в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено 2823 миллионов рублей. Остаток в 260 миллионов рублей подлежит перераспределению на другие этапы подготовки к проведению мероприятия.

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