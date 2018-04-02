Эксперты: доля пяти крупнейших банков РФ на рынке ипотечного кредитования составляет 81%

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Крупнейшие российские банки на рынке ипотечного жилищного кредитования по итогам февраля 2018 года увеличили совокупную долю на 2,5 п.п. — до 81%. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра Дом.рф и Frank Research Group «Ключевые участники рынка ипотечного кредитования в 2018 году».

"Совокупная доля пяти лидирующих банков по выдаче ипотеки в феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,5 п.п. — до 81% объема рынка", — прокомментировал ТАСС результаты исследования глава Frank Research Group Юрий Грибанов

ВТБ, Россельхозбанк, По состоянию на февраль, в пятерку вошли Сбербанк Газпромбанк и Дом.рф, отметил он. Объем выдачи ипотечных кредитов в феврале 2018 года в годовом выражении вырос вдвое — до 200 млрд рублей.

При этом за отчетный период состав пятерки крупнейших ипотечных кредиторов изменился — ее покинули банки «Дельтакредит» (переместился с 5-го на 6-е место с неизменной долей в 2,7% рынка) и Райффайзенбанк (с 3-го на 7-е место, доля снизилась в два раза — до 2,2%), говорится в исследовании.

По итогам февраля в топ-5 вошли Россельхозбанк (3-е место) и Дом.рф (5-е место), каждый из которых поднялся на три позиции по объемам выдачи ипотеки. Россельхозбанк увеличил долю с 3,8% до 6% рынка, Дом.рф (с учетом результатов работы дочернего банка "Российский капитал" ) — до 2,9% рынка (на 1,4 п.п.). Доля Газпромбанка (4,9%) в феврале выросла на 2,2 п.п., однако банк сохранил свое 4-е место.

Доля крупнейшего ипотечного кредитора — Сбербанка — по итогам февраля 2018 года составила 52,1% (рост на 2,9 п.п.). За ним следует ВТБ с долей в 15% (снижение на 7,7 п.п.).