«ДОМ.РФ» разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

«ДОМ.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования ) размещает выпуск биржевых облигаций серии 001P-03R на сумму 15 млрд рублей. Об этом сообщает в понедельник Райффайзенбанк, принявший участие в организации размещения.

Срок обращения выпуска — десять лет. Ставка полугодового купона до оферты через один год была установлена в размере 6,75% годовых, что соответствует доходности в 6,86% годовых. Спрос со стороны инвесторов превысил объем размещения более чем в два раза.

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Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,75—6,9% годовых. В ходе формирования книги заявок он был понижен до 6,7—6,8% годовых, затем сужен до 6,7—6,75%.

Книга заявок на облигации была закрыта в четверг, 29 марта. Техническое размещение на Московской бирже состоится 6 апреля.