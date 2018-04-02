Погрузка на сети РЖД в марте выросла на 3,1%

Погрузка на сети РЖД в марте 3018 года, по оперативной информации, выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 112,4 млн тонн, сообщили в РЖД.

Грузооборот за март 2018 года увеличился на 4,2% до 224,2 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь-март 2018 года составила 315,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено: каменного угля — 94,3 млн тонн (+3,6% к январю-марту 2017 года); кокса — 2,7 млн тонн (-1,1%); нефти и нефтепродуктов — 60,2 млн тонн (-1,7%); руды железной и марганцевой — 27,2 млн тонн (+2,5%); черных металлов — 19,8 млн тонн (+10,8%); лома черных металлов — 2,5 млн тонн (-11,6%); химических и минеральных удобрений — 15,3 млн тонн (+6,5%); цемента — 4,5 млн тонн (-2,5%); лесных грузов — 11,4 млн тонн (+5,4%); зерна — 7,1 млн тонн (+42,1%); строительных грузов — 28,7 млн тонн (+3%); руды цветной и серного сырья — 4,8 млн тонн (-4,2%); химикатов и соды — 6,8 млн тонн (+1,1%); промышленного сырья и формовочных материалов — 8,3 млн тонн (+6,6%).

Грузооборот с начала 2018 года составил 636,2 млрд тарифных тонно-км, что на 4,6% больше, чем годом ранее.