Минфин в апреле закупит валюту на 240,7 млрд рублей

Министерство финансов закупит валюту на внутреннем рынке на 240,7 млрд руб. в апреле 2018 года, следует из материалов на сайте ведомства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 240,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Операции будут проводиться в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в рублёвом эквиваленте 11,5 млрд руб.

Рекордный объём покупок валюты был зафиксирован в феврале 2018 года и составил 298,1 млрд руб.