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Минфин в апреле закупит валюту на 240,7 млрд рублей
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Минфин в апреле закупит валюту на 240,7 млрд рублей 

Rambler News Service 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство финансов закупит валюту на внутреннем рынке на 240,7 млрд руб. в апреле 2018 года, следует из материалов на сайте ведомства.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 240,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Операции будут проводиться в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в рублёвом эквиваленте 11,5 млрд руб.
Рекордный объём покупок валюты был зафиксирован в феврале 2018 года и составил 298,1 млрд руб.
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