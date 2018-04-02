Ещё
Кабмин выделил свыше 6 млрд рублей на развитие автодорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин выделил свыше 6 млрд рублей на развитие автодорог 

Говорит Москва 1 час назад
Речь идёт о дополнительном распределении 6 млрд 100 млн рублей на развитие автотрасс регионального, межмуниципального и местного назначения.
Бюджетные средства получат 30 субъектов.
Говорит Москва: последние новости
Минтранс РФ потребовал от Лондона разъяснений по инциденту с самолётом «Аэрофлота» АСВ стало владельцем более 99,9% «Промсвязьбанка» Счётную палату попросили проверить корпоратив «Россетей» за 27 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю18
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России241
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать154
«Россия сорвалась с цепи»1083
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»344
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:56
Бузова разделась для Playboy
Шоу-бизнес
00:09
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Шоу-бизнес
00:33
Малиновская представила «новую себя»
Шоу-бизнес
00:52
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю
В мире
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
05:59
Что останется у Тулеева после отставки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение