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Кабмин выделил свыше 6 млрд рублей на развитие автодорог
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Кабмин выделил свыше 6 млрд рублей на развитие автодорог
Говорит Москва
1 час назад
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Речь идёт о дополнительном распределении 6 млрд 100 млн рублей на развитие автотрасс регионального, межмуниципального и местного назначения.
Бюджетные средства получат 30 субъектов.
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