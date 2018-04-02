Кабмин выделил свыше 6 млрд рублей на развитие автодорог

Речь идёт о дополнительном распределении 6 млрд 100 млн рублей на развитие автотрасс регионального, межмуниципального и местного назначения.

Бюджетные средства получат 30 субъектов.