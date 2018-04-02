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В АФК «Система» утвердили новый состав правления
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В АФК «Система» утвердили новый состав правления 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет директоров АФК "Система" на заседании 31 марта утвердил новый состав правления. Председателем правления избран президент корпорации Андрей Дубовсков, говорится в сообщении компании.
В состав также вошли: вице-президент по безопасности Игорь Алешин, вице-президент по управлению персоналом Алексей Гурьев, вице-президент по стратегии Артем Засурский, управляющие партнеры АФК Алексей Катков, Олег Мубаракшин, Всеволод Розанов, Артем Сиразутдинов и Али Узденов, а также вице-президент по финансам и инвестициям Владимир Травков и вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам Сергей Шишкин.
Кроме того, на заседании совета директоров было принято решение утвердить Сергея Боева и Феликса Евтушенкова зампредами совета директоров "Системы".
"Феликс Евтушенков становится заместителем председателя совета директоров, и тем самым переходит с операционного уровня управления корпорацией к стратегическому", — пояснил ТАСС представитель АФК Сергей Копытов.
Копытов добавил, что Феликс Евтушенков в новой должности будет отвечать за вопросы долгосрочного планирования деятельности корпорации, экспансии в России и за рубежом, а также взаимодействия с ключевыми партнерами.
В АФК рассказали, что на заседании совета директоров также обсуждались вопросы развития корпорации. "В настоящее время идет работа над новой стратегией, в ее основе создание в периметре корпорации фондов, через которые будет осуществляться большинство инвестиций. Каждый из фондов будет иметь свой отраслевой фокус", — отметил представитель корпорации.
Несмотря на то, что создание специализированных фондов и наделение их полномочиями по принятию инвестиционных решений изменит структуру корпоративного управления, общие принципы стратегии останутся неизменными.
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