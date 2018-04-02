В АФК «Система» утвердили новый состав правления

Совет директоров АФК "Система" на заседании 31 марта утвердил новый состав правления. Председателем правления избран президент корпорации Андрей Дубовсков , говорится в сообщении компании.

"Феликс Евтушенков становится заместителем председателя совета директоров, и тем самым переходит с операционного уровня управления корпорацией к стратегическому", — пояснил ТАСС представитель АФК Сергей Копытов.

Копытов добавил, что Феликс Евтушенков в новой должности будет отвечать за вопросы долгосрочного планирования деятельности корпорации, экспансии в России и за рубежом, а также взаимодействия с ключевыми партнерами.

В АФК рассказали, что на заседании совета директоров также обсуждались вопросы развития корпорации. "В настоящее время идет работа над новой стратегией, в ее основе создание в периметре корпорации фондов, через которые будет осуществляться большинство инвестиций. Каждый из фондов будет иметь свой отраслевой фокус", — отметил представитель корпорации.

Несмотря на то, что создание специализированных фондов и наделение их полномочиями по принятию инвестиционных решений изменит структуру корпоративного управления, общие принципы стратегии останутся неизменными.