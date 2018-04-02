Средний Урал получит 261 миллион рублей на проведение ЧМ-2018 

Свердловская область получит 261,7 млн рублей на подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу. Соответствующее распоряжение подписали в российском правительстве, об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал».
Российское правительство выделило 2,6 млрд рублей на подготовку и проведение игр Чемпионата мира по футболу. Эти деньги необходимы для поставки, монтажа и демонтажа временной инфраструктуры. Средства были распределены между десятью субъектами РФ.
Согласно распоряжению, Свердловская область получит 261,7 млн рублей. Это почти в 80 раз больше, чем было выделено Санкт-Петербургу. Так, северная столица получит всего 3,3 млн рублей. Больше всего денег получит Татарстан, туда будет направлено 503 млн рублей.
Отметим, на установку шатров для болельщиков на территории ЦПКиО потратят 1,2 млн рублей. На портале госзакупок уже открыт аукцион на поиск подрядчика. В фан-зоне поставят один тент 10*20 м и три размером 10*10 м. Простоять они должны будут 45 дней.