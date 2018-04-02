Средний Урал получит 261 миллион рублей на проведение ЧМ-2018

Российское правительство выделило 2,6 млрд рублей на подготовку и проведение игр Чемпионата мира по футболу. Эти деньги необходимы для поставки, монтажа и демонтажа временной инфраструктуры. Средства были распределены между десятью субъектами РФ

Согласно распоряжению, Свердловская область получит 261,7 млн рублей. Это почти в 80 раз больше, чем было выделено Санкт-Петербургу . Так, северная столица получит всего 3,3 млн рублей. Больше всего денег получит Татарстан , туда будет направлено 503 млн рублей.

Отметим, на установку шатров для болельщиков на территории ЦПКиО потратят 1,2 млн рублей. На портале госзакупок уже открыт аукцион на поиск подрядчика. В фан-зоне поставят один тент 10*20 м и три размером 10*10 м. Простоять они должны будут 45 дней.