В начале торгов возможно укрепление доллара на фоне увеличения спроса на защитные активы, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»

Улучшению обстановки на рынке способствовал внешний фон: опасения в отношении «торговых войн» немного смягчились, а цены на энергоносители получили поддержку после выхода сообщений о неожиданном сокращении запасов сырой нефти в США . Между тем годовая финансовая отчетность Мечела вызвала негативную реакцию. Обыкновенные акции компании (MTLR) подешевели на 4.3%, привилегированные (MTLRP) — на 7.6%. Чистая прибыль Мечела за 2017 год (11.6 млрд руб.) позволяет нам сохранить оценку ожидаемых дивидендов в 16 руб. на привилегированную акцию, однако решение по дивидендам зависит не только от дивидендной политики компании, но и от одобрения ее кредиторами.

Фондовые индексы США повысились еще на 0.5% — 1.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в заметном плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС. После закрытия торгов в США стало известно, что президент Д. Трамп предложил расширить пошлины на импорт из Китая и увеличить объем импорта, подпадающего под пошлины, еще на $100 млрд, что вызвало негативную реакцию в виде возобновления снижения по фьючерсам на фондовые индексы США и некоторого сокращения доходности по казначейским облигациям США, которые служат инвесторам «защитным» активом в период повышенной неопределенности.

Во второй половине дня (15:30 мск) в США ожидается выход данных по рынку труда, которые часто становятся поводом к росту волатильности по фондовым индексам.

В валютной секции в начале торгов возможно укрепление доллара на фоне увеличения спроса на «защитные» активы.