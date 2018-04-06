Ещё
В начале торгов возможно укрепление доллара на фоне увеличения спроса на защитные активы, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В начале торгов возможно укрепление доллара на фоне увеличения спроса на защитные активы, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 3.5%, ВТБ (VTBR) — на 3.0%, НЛМК (NLMK), Сбербанка (SBER) и Татнефти (TATN) — на 2.5%.
Улучшению обстановки на рынке способствовал внешний фон: опасения в отношении «торговых войн» немного смягчились, а цены на энергоносители получили поддержку после выхода сообщений о неожиданном сокращении запасов сырой нефти в США. Между тем годовая финансовая отчетность Мечела вызвала негативную реакцию. Обыкновенные акции компании (MTLR) подешевели на 4.3%, привилегированные (MTLRP) — на 7.6%. Чистая прибыль Мечела за 2017 год (11.6 млрд руб.) позволяет нам сохранить оценку ожидаемых дивидендов в 16 руб. на привилегированную акцию, однако решение по дивидендам зависит не только от дивидендной политики компании, но и от одобрения ее кредиторами.
Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Центрального телеграфа (CNTL) подорожали на 7.1%, Камчатскэнерго (KCHE) — на 5.0%, Саратовского НПЗ (KRKN) — на 4.1%.
Фондовые индексы США повысились еще на 0.5% — 1.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись в заметном плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС. После закрытия торгов в США стало известно, что президент Д. Трамп предложил расширить пошлины на импорт из Китая и увеличить объем импорта, подпадающего под пошлины, еще на $100 млрд, что вызвало негативную реакцию в виде возобновления снижения по фьючерсам на фондовые индексы США и некоторого сокращения доходности по казначейским облигациям США, которые служат инвесторам «защитным» активом в период повышенной неопределенности.
Во второй половине дня (15:30 мск) в США ожидается выход данных по рынку труда, которые часто становятся поводом к росту волатильности по фондовым индексам.
В валютной секции в начале торгов возможно укрепление доллара на фоне увеличения спроса на «защитные» активы.
Прайм: последние новости
СМИ: "Почту России" могут сделать акционерным обществом "Газпром" зарезервировал всю сумму штрафа по контракту с "Нафтогазом" ЦБ хочет получить право беспрепятственного доступа в помещения юрлиц‍
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара191
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая53
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова46
США отказались дружить с РФ300
«Новичок» оказался родом из-под Саратова134
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение