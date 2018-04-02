Компания Fight Nights будет проводить турниры, несмотря на арест Зиявудина Магомедова

Бразилии. Магомедов владеет 51% акций FNG (создана в 2010 году), которые он приобрел в 2015 году. В нынешнем году у организации запланировано более 20 турниров, в частности в США

"Некорректно говорить, что мы лишились инвестора, правильнее говорить, что мы лишились в своей команде человека, который любит единоборства и разбирается в них, — заявил Гаджиев. — Компетенция зачастую бывает важнее денег. Уверен, что эта потеря временная, и надеюсь, что скоро мы снова будем работать в одной команде. У меня нет сейчас возможности обсуждать с Зиявудином Магомедовым ближайшие планы компании, но уверен, что он бы мне сказал, что компания не должна снижать обороты ни в коем случае".

"Потому что это детище, в которое мы вложили очень много сил, средств, которое популярно, — продолжил собеседник агентства. — Нельзя не только останавливаться, но даже притормаживать на шаг. С компанией ничего не произошло, мы придерживаемся графика. Все события FNG, запланированные на 2018 год, вы увидите".