Эксперт предупредил, что после запуска «Северного потока-2» украинцы останутся без газа 

27 марта Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. Таким образом, получены все необходимые документы для реализации проекта.
«Определённый объем транзита газа по украинской ГТС сохранится. Проблема в том, что это будут не такие объёмы как сейчас. Проблема в том, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна — она может прокачивать от 120 до 140 (миллиардов — ред.) кубометров в год, что не будет нужно», — объяснил бывший глава пресс-службы «Нафтогаз Украины» Валентин Землянский.
Эксперт предупредил, что в таком случае в эксплуатации останется всего один из четырёх магистральных газопроводов, следовательно, многие потребители останутся без газа, а к подобному сценарию «Нафтогаз Украины» не готов.
«Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением», — заявил Землянский.
По оценке коммерческого директора «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, убыток Киева от введения в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток» составит около $3 млрд и соответственно 3% ВВП.