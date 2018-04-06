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ЦБ: Международные резервы РФ в марте выросли почти на 1%
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ЦБ: Международные резервы РФ в марте выросли почти на 1% 

Прайм 12 минут назад
Фото: Прайм
Международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля составили 457,995 миллиарда долларов против 453,644 миллиарда долларов на 1 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, за март резервы увеличились примерно на 4,4 миллиарда долларов, или на 0,96%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.
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