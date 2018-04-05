Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в январе-марте выросли на 21,7% — до 393 тыс.

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе-марте 2018 г. выросли на 21,7% и составили порядка 393 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам марта увеличились на 13,9% и составили 157 тыс. 279 машин. По итогам I квартала 2018 г. российский авторынок вырос на 21,7% — до 392 тыс. 920 автомобилей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидерство на российском авторынке удерживает АвтоВАЗ , реализовавший в марте 2018 г. 30 тыс. 708 автомобилей LADA, что на 22% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла Kia — реализация 19 тыс. 96 машин (рост на 31%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16 тыс. 705 проданных автомобилей, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault — автомобили этой марки выбрали 14 тыс. 47 покупателей (рост на 25%). Замыкает пятерку лидеров Toyota с результатом 8 тыс. 914 единиц (снижение на 8%).

«Самой продаваемой моделью в России по итогам марта остается Kia Rio, чья реализация составила 9 тыс. 809 автомобилей (плюс 17%), в том числе 2 тыс. 935 кросс-хэтчбеков Rio X-Line. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 9 тыс. 181 машина (плюс 52%). Третий результат показала LADA Granta — 8 тыс. 381 реализованный автомобиль (плюс 7%). Далее идет седан Hyundai Solaris — на нем остановили свой выбор 6 тыс. 883 потребителя (плюс 3%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5 тыс. 994 экземпляра (плюс 27%)», — заключили в агентстве.