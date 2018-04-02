Alibaba запустила в России собственную платформу для проведения хакатонов 

Платформа Tianchi запущена в 2015 году и сейчас объединяет около 150 тысяч разработчиков из 80 стран мира. Платформа является инструментом для изучения набора больших данных для Alibaba и других компаний. Сами данные выложены в открытом доступе. За все время через площадку было проведено 66 хакатона, в ходе которых победители зачастую получают денежное вознаграждение от спонсоров.
«Наша задача — охватить наиболее талантливых российских разработчиков из самых разных областей и дать им возможность реализовать свои наработки и идеи в рамках глобальной платформы и в международных компаниях», — отметил глава Alibaba в России Марк Завадский.
Первым партнером Alibaba в России станет МГУ, который проведет первый хакатон на Tianchi 20 апреля Победители «локального» этапа получат в том числе денежные призы от организаторов. В вузе заверили, что сотрудничество с площадкой позволит сделать университет хабом, привлекающим талантливых разработчиков.