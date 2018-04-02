Регионам выделят дополнительные 6 млрд рублей на развитие дорог

В 2018 году 30 регионов России получат дополнительные 6,1 млрд рублей на развитие «безопасных и качественных» автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте Белого дома.

Пыль дорог

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Восемь субъектов Федерации получат 2,1 млрд рублей на реализацию «особо важных для социально-экономического развития проектов».

Еще 2,5 млрд рублей получат 14 регионов на приведение в нормативное состояние, а также на развитие и увеличение пропускной способности региональных, межмуниципальных дорог и автодорог местного значения.

Пяти субъектам Федерации достанется 1,3 млрд рублей, которые они должны будут направить на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.

На финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» пойдет 0,2 млрд рублей, которые распределят между собою восемь регионов.

Дополнительные 6,1 млрд рублей появились в Федеральном дорожном фонде в связи с неиспользованными в 2017 году бюджетными ассигнованиями.

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