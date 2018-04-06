Официальный курс евро вырос на 11 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 11,43 коп., до 70,70 руб., курс доллара вырос на 25,36 коп., до 57,83 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 19,09 коп., составив 63,62 руб.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 7 коп. и составил 57,78 руб.

Курс евро вырос на 13 коп., до 70,75 руб.

Мировые цены на нефть снижаются на новостях о возможном увеличении пошлин со стороны США на товары из Китая

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,78% — до $67,81 за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,71% — до $63,09 за баррель.