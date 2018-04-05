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Официальный курс евро на пятницу снизился до 70,59 рубля
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Официальный курс евро на пятницу снизился до 70,59 рубля 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,54 копейки — до 70,5926 рубля, курс доллара уменьшился на 18,5 копейки — до 57,5796 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 26,61 копейки, составив 63,4355 рубля.
Подробнее о том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>
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