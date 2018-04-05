Официальный курс евро на пятницу снизился до 70,59 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 26,61 копейки, составив 63,4355 рубля.

Подробнее о том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>