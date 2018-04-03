Ещё
Курс доллара и евро на 3 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс доллара и евро на 3 апреля 

Банки.ру 25 минут назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 марта, составляет 57,285 рубля. Официальный курс евро — 70,6038 рубля.
Банки.ру: последние новости
Докапитализация трех санируемых банков обошлась ЦБ в 626 млрд рублей Акции компаний группы «Сумма» дешевеют после ареста Магомедовых АСВ 2 апреля начнет выплату 8 млрд рублей страховки вкладчикам ОФК Банка
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ133
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев399
«Русские заплатят»: глава АНБ США объявил РФ кибервойну139
Гребенщиков удивил признанием о Крыме26
ЧФ будет бороться с «украинским пиратством»191
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение