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Миссия оказалась невыполнимой: «Почта России» не смогла доставить первую посылку беспилотником
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Миссия оказалась невыполнимой: «Почта России» не смогла доставить первую посылку беспилотником 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Попытка «Почты России» запустить первый беспилотник закончилась провалом. Дрон, который должен был доставить посылку в бурятское село, разбился буквально через несколько секунд после взлета. Он врезался в стену трехэтажного дома. К счастью, никто не пострадал.
Ранее глава «Почты России» заявлял, что доставка посылок с помощью беспилотников актуальна для компании, и проект должен стать успешным, но пока падение дрона стало очередным поводом для шуток в соцсетях о работе почты.
Этот полет гендиректор «Почты России» Николай Подгузов анонсировал еще в 2016 году, называл его актуальным и обещающим стать успешным. Предполагалось, что дроны будут доставлять посылки весом от 50 до 300 килограммов в удаленные почтовые отделения. Пилотный проект планировали запустить в Якутии, но в итоге выбор пал на Бурятию. Отсюда провожали в торжественной обстановке беспилотник в Нижний Саянтуй. Он должен был доставить в село посылку весом два килограмма. Но, как любят говорить пользователи интернета, что-то пошло не так.
Свидетелями конфуза стали глава республики Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. Дрон стоимостью в 1 млн 200 тысяч рублей — вдребезги, посылка, правда, цела. «Эксперимент оказался неудачным. Но это тоже результат», — заявят «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Бурятии. Результат и правда произвел впечатление на присутствующих. Вот как прокомментировала событие корреспондент телерадиокомпании «Ариг Ус» из Улан-Удэ Антонина Болотова
Антонина Болотова корреспондент телерадиокомпании «Ариг Ус» из Улан-Удэ «Честно говоря, у всех был шок, потому что очень это было громко, даже страшно, он мог залететь в окно, упасть на людей. Как нам позже заявили, они из автоматического режима перевели на ручное управление и якобы специально от людей, от нас они этот дрон отвели. Честно говоря, это было не похоже вообще на какое-то управление, потому что он очень резко врезался в дом, разбился. Три человека стояли около дома, они успели отбежать».
Дальше начались версии и оправдания. Организаторы обвинили в провале помехи от точек Wi-Fi, которые находятся в доме — якобы они сбили аппарат с пути. По другим данным, полет дрона прервал ветер. Представитель «Почты России» Сергей Коляда и вовсе заявил Business FM, что беспилотник с баннером компании запустили производители аппарата, а «Почта России», по его логике, тут и вовсе не при чем:
Сергей Коляда представитель «Почты России» «Производителем летательного апарата является компания „Рудрон/Экспедитор 3М“. Она организовала тестирование, на которое „Почта России“ была приглашена в качестве одного из гостей».
К слову, через пару часов на своей странице в Facebook «Почта России» прерванный полет дрона попыталась перевести в шутку и даже процитировала Илона Маска: «Неудачи есть всегда. Если у вас нет неудач, значит вы недостаточно инновационны».
Почтовики назвали путь освоения новых технологий тернистым, но обещали продолжить работу над проектом и протестировать доставку дроном еще несколько раз, чтобы в скором времени эксплуатировать аппараты без проблем. «Скоро вернемся к вам с хорошими новостями!» — написали они.
Если «Почте России» все-таки удастся запустить проект, будет ли это выгодно потребителю? Вот какое мнение высказал директор опытно-конструкторского бюро «Дронстрой» Александр Золотарев:
Александр Золотарев директор опытно-конструкторского бюро «Дронстрой» «Логистику и экономику нужно просчитать, то есть насколько ценно почтовое отправление. Предположим, если мы отправляем iPhone за 120 тысяч рублей, наверное, заплатить 2 тысячи рублей за доставку для человека, который купил айфон за 120 тысяч рублей, это немного, а вот если доставить телеграмму бабушке, наверное, это экономически будет не совсем оправданно. Здесь экономику нужно немножечко смотреть отдельно. Стоимость полетов будет складываться как из стоимости пилота, так и из стоимости технического обслуживания данного изделия. На данном этапе это стоит определенных денег».
О компании «Рудрон / Экспедитор 3М», которая, собственно и предоставила «Почте России» дрон, практически нет никакой информации в открытом доступе. У нее нет даже официального сайта. Прокомментировать произошедшее Business FM они отказались. Пока ситуация напоминает известный анекдот, где лошадь «просто не шмогла». Испытания второго дрона отложены, а в интернете о «Почте России», похоже, появится новая порция мемов.
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