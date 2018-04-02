Кубань получит 237 млн рублей на строительство «временной инфраструктуры» к ЧМ-2018

Краснодар . 2 апр. — Новая Кубань. Правительство России выделило 10 регионам, принимающим игры чемпионата мира по футболу, два с половиной миллиарда рублей. Эти средства субъекты должны будут направить на создание временной инфраструктуры, необходимой для проведения турнира международного масштаба.

Краснодарскому краю на нужды по поставке, монтажу и демонтажу «строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования» выделено 237 млн рублей. На Кубани все объекты будут находиться на территории стадиона «Фишт» в Сочи

Как добавили в краевом министерстве физической культуры и спорта , из региональной казны на эти цели уже направлено почти 88 млн рублей.

Всего в федеральном бюджете на текущий год регионам предусмотрено 2 млрд 823 млн рублей. Нераспределенный остаток в размере 260 млн рублей будет направлен на другие цели в рамках подготовки к ЧМ-2018, сообщает пресс-служба администрации Кубани.