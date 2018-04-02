Правительство РФ увеличило межбюджетные трансферты на развитие автомобильных дорог

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на финансирование дорожной деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

«В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем размере 6,1 млрд руб. 30 субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в документе.

Все средства будут предоставлены в рамках «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».

«В том числе на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов направляются межбюджетные трансферты восьми субъектам Федерации в объеме 2,1 млрд руб.», — подчеркивается в документе.