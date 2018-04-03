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Цены на золото снижаются на фоне роста фьючерсов на фондовых рынках США
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Цены на золото снижаются на фоне роста фьючерсов на фондовых рынках США 

Investing.com Россия 41 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Во вторник цены на золото снизились, потеряв часть роста, зафиксированного на прошлой сессии. Фьючерсы на фондовых рынках США указали на рост после вчерашней распродажи, что снизило спрос на защитные активы.
К 11:42 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, выросли на $5,6 или около 0,42% до $1341,1 за тройскую унцию.
В понедельник цены на золото повысились на 1,44% на фоне ухудшения настроений инвесторов после распродажи акций технологических компаний, которая привела к падению котировок на Уолл-стрит. Инвесторы покупают золото, чтобы сохранить свои деньги во времена политической или экономической нестабильности.
Снижение стоимости акций технологических компаний в течение последних недель было связано с опасениями о неправомерном использовании пользовательских данных компанией Facebook (NASDAQ:FB). Еще одним фактором снижения стала возможность изменения режима налогообложения для компании Amazon (NASDAQ:AMZN).
Во вторник фьючерсы на Уолл-стрит указывают на восстановление при открытии несмотря на снижение фондовых рынков в Европе и в Азии во время ночных торгов.
Инвесторы сохраняют опасения после того, как Китай ввел дополнительные пошлины на импорт некоторых американских товаров. Это привело к усилению разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира и вызвало опасения относительно глобального экономического роста.
Прогнозируется, что на этой неделе администрация Трампа опубликует перечень китайских товаров, на которые будут наложены новые пошлины.
Торги другими металлами. На COMEX фьючерсы на серебро снизились на 0,79% до $16,54 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину повысились на 0,09% до $937,30.
Фьючерсы на медь повысились на 0,36% до $3,061 за фунт.
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 Ещё 6 источников 
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