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Мировые цены на нефть снижаются
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Мировые цены на нефть снижаются 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,68%, составив $63,11 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,57% — до $67,94 за баррель.
Как стало известно, президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары до $100 млрд
Он также добавил, что несмотря на действия Китая, «США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа».
В свою очередь глава МИД КНР Ван И сообщил, что торговая война, которую начали США, нарушает правила ВТО.
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