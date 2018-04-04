Ценам на нефть все сложнее игнорировать «медвежьи» сигналы, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Баррель североморской нефти Brent утром в среду торгуется по $67,95 и снижается на 0,25%.

Наблюдения API показывают, что запасы сырой нефти за отчетный период сократились на 3,28 млн баррелей при прогнозе роста на 1,6 млн баррелей в среднем. Запасы бензина и дистиллятов выросли, напротив, на 1,12 млн и 2,2 млн баррелей соответственно. Резко расширились запасы нефти в Кушинге — они выросли на 4,06 млн баррелей.

Сегодня вечером будут опубликованы аналогичные наблюдения от Минэнерго США . В том случае, если данные подтвердят наблюдения API, цены на сырье останутся без принципиальных колебаний. Если статистика будет кардинально отличаться, волатильность в ценах вечером вырастет.

Техническая картина по нефти остается без принципиальных изменений. Пока баррель нефти марки Brent не встанет выше $68, сохранятся шансы на скольжение в область $66,10-$66,50. Если и эта область поддержек будет пробита, цели продавцов сместятся к отметке $61,50. Для сырья слишком много небольших, но явно «медвежьих» сигналов, которые рынок игнорировал долгое время — от стабильной позиции доллара США до неоднозначных перспектив по соглашению ОПЕК+.