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Торговая война США и Китая плохо влияет на рубль, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»
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Торговая война США и Китая плохо влияет на рубль, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Волатильность на рынке была высокая и была вызвана она торговой войной между США и Китаем.
В начале торгов среды рубль значительно подешевел к иностранным валютам на новостях о том, что Китай объявил о,25% налоге на импорт США на общую сумму $50 млрд Курс доллара подскочил до 57,91 руб., курс евро — до 71,26 руб. Также давление на рубль исходило от снижения нефтяных котировок на 1,9%.
К открытию американской сессии на рынок вернулся аппетит к риску, подбросивший вверх мировые фондовые индексы и нефтяные котировки. Резкая смена рыночных настроений неясна. Новых переговоров между США и Китаем не было. Проблемы остались. Если мир услышит новые заявления в негативном ключе, то ситуация на рынке изменится за считанные минуты. Что касается нефти, то цена на неё восстановилась на фоне общего ослабления доллара и опубликованного отчета Минэнерго США.
За минувшую неделю запасы нефти сократились на 4,617 млн баррелей. Увеличение запасов дистиллятов и добычи нефти в стране рынок проигнорировал. На фоне восстановления цен на нефть рубль полностью отыграл потери и вышел в плюс. Курс доллара снизился до 57,41 руб., курс евро — до 70,51 руб.
Во время укрепления рубля покупатели вспомнили об успешном аукционе Минфина РФ, на котором он разместил ОФЗ с индексируемым номиналом на 20,036 млрд руб. Спрос на облигации составил 138,008 млрд руб. Сообщение Минфина РФ об увеличении объема покупки валюты на внутреннем валютном рынке до 240,7 млрд руб. в период с 6 апреля до 8 мая, трейдеры старались не замечать.
В четверг, 5 апреля, баррель Brent стоит $68,35 (+0,19%). Считаю, что рубль по-прежнему уязвим из-за внешних факторов, поэтому на ближайший месяц от него ожидаю ослабления. Учитывая, что цена на нефть торгуется в плюсе, то в первой половине торгов вероятно небольшое укрепление рубля к доллару и евро. На американской сессии от пары доллар/рубль ожидаю восстановления до 57,69 руб., а от пары евро/рубль — до 70,95 руб.
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 Ещё 18 источников 
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