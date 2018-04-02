ФНС повышает планку: крупнейшие станут еще крупнее

Сегодня вступил в силу приказ ФНС , который изменяет критерии отнесения организаций к крупнейшим налогоплательщикам. В частности, теперь учет в специальной инспекции положен компаниям с годовым оборотом 35 млрд рублей вместо 20 млрд

Михаил Аландаренко, налоговый адвокат: «Во-первых, упростились критерии отнесения налогоплательщиков к крупнейшим, исключены два критерия: сумма уплаченных налогов за год и сумма чистых активов. То есть эти два критерия исключены. Остался, по сути, единственный критерий — это величина выручки за год, и он в данном случае увеличился. Если ранее для признания крупнейшим было достаточно 20 млрд рублей в год иметь выручку, то сейчас для признания крупнейшим налогоплательщиком требуется выручка в 35 млрд рублей. Изменения коснулись предприятий оборонной промышленности, для них сделаны отдельные условия, признание их крупнейшими упростилось. И третье — для компаний, которые контролируются иностранными лицами, выделена отдельная межрегиональная налоговая инспекция. Что касается самих налогоплательщиков, нужно учитывать, что признание крупнейшим означает то, что для вас действует отдельная налоговая инспекция, которая занимается вашим администрированием. Это практически как некое отдельное обслуживание в банке, если вы являетесь приоритетным клиентом. И, естественно, признание крупнейшим означает повышенный контроль и надзор со стороны налоговой службы. А рядовых налогоплательщиков, которые составляют большую часть предприятий, изменения, в общем-то, не коснутся».

Почему ФНС решила повысить планку для крупнейших налогоплательщиков?

Сергей Варламов , партнер юридической компании «Деловой фарватер»: «Все достаточно динамично меняется, не надо списывать со счетов макроэкономические факторы. И те организации, которые раньше, например, зарабатывали 20 млрд рублей, считались действительно крупнейшими, которые требовалось администрировать на федеральном уровне, сейчас, возможно, таковыми не являются. То есть они, по сути, в два раза повысили этот показатель. То есть налоговая служба в лице федеральных органов хочет заниматься именно такими налогоплательщиками, то есть всеми, у кого выручка превышает 35 млрд Соответственно, налоговый орган считает, что если у налогоплательщика суммарный доход меньше, чем 35 млрд, то налоговое администрирование может эффективно осуществляться и на региональном уровне. То есть здесь вмешательство именно федерального органа не требуется».

Ранее в марте ФНС представила мобильное приложение для физлиц. Его можно найти в App Store и GooglePlay по названию «Налоги ФЛ». Приложение позволяет отправлять заявления, налоговые декларации, получать расчеты по налогам, выписки и справки, а также оформлять платежные документы и проводить оплату.