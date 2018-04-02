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Власти распределили 6,1 миллиарда рублей регионам на развитие автодорог
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Власти распределили 6,1 миллиарда рублей регионам на развитие автодорог 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Правительство РФ распределило 6,1 миллиарда рублей между субъектами РФ в рамках проектов развития региональных автодорог, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем размере 6,1 миллиардов рублей 30 субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", — говорится в тексте распоряжения.
В документе также отмечается, что средства выделены в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 29 марта 2018 года.
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