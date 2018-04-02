Власти распределили 6,1 миллиарда рублей регионам на развитие автодорог

"В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем размере 6,1 миллиардов рублей 30 субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", — говорится в тексте распоряжения.

В документе также отмечается, что средства выделены в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 29 марта 2018 года.