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Кабмин выделил шесть миллиардов рублей регионам на развитие автодорог
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Кабмин выделил шесть миллиардов рублей регионам на развитие автодорог 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Правительство выделило 6,1 миллиарда рублей 30 субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», говорится на сайте кабмина.
Так 2,1 миллиарда рублей будет направлено на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов. На приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности дорог общего пользования 14 регионов получат 2,5 миллиарда рублей. Пять регионов получат 1,3 миллиарда рублей на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Финансирование мероприятий в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги обойдется в 0,2 миллиарда рублей, эти средства получат восемь субъектов.
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