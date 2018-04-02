Кабмин выделил шесть миллиардов рублей регионам на развитие автодорог

Правительство выделило 6,1 миллиарда рублей 30 субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», говорится на сайте кабмина.

Так 2,1 миллиарда рублей будет направлено на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов. На приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности дорог общего пользования 14 регионов получат 2,5 миллиарда рублей. Пять регионов получат 1,3 миллиарда рублей на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Финансирование мероприятий в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги обойдется в 0,2 миллиарда рублей, эти средства получат восемь субъектов.