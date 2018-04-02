Кабмин выделил 2,5 млрд рублей на монтаж временных объектов к ЧМ-2018 

Кабмин выделил 2 миллиарда 563 миллиона рублей десяти регионам России на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем временных строений и сооружений для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России. Документ размещен на сайте правительства.
В сообщении отмечается, что на 2018 год в федеральном бюджете предусмотрено 2,823 миллиарда рублей на строительство инфраструктурных объектов ЧМ-2018. Остаток в размере 260 миллионов рублей будет перераспределен на другие цели, связанные с подготовкой к мероприятию.
Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Его примут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург. Россия впервые станет принимающей страной этого спортивного мероприятия.