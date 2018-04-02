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Инвесторы из КНР вложат около $48 млн в завод по производству кирпича в Приамурье
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Инвесторы из КНР вложат около $48 млн в завод по производству кирпича в Приамурье 

ТАСС 36 минут назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Компания из Китая планирует вложить 300 млн юаней (около $48 млн) на перезапуск завода по производству огнеупорного и водонепроницаемого кирпича на территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская», сообщила в понедельник пресc-служба министерства экономического развития Амурской области.
"Китайская компания «Сунцзян Кокнкрит Компонентс» планирует инвестировать в завод ТОР «Приамурская» около 300 млн юаней. Компания планирует построить завод мощностью 2 млн тонн в год по производству клингера — прочный огнеупорный и водонепроницаемый кирпич", — говорится в сообщении.
Завод построят на базе остановившего работу предприятия по производству цемента. Для возобновления производства в рамках проекта продлят работу по освоению месторождений цементного сырья.
Как сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития, планируется, что на заводе задействуют как амурских, так и иностранных специалистов. «По квоте только 30% от общего объема специалистов могут быть из Китая. Так что, конечно, на предприятии будут работать амурские специалисты», — сказала специалист по связям с общественностью минэкономразвития Амурской области Татьяна Шелеп.
Вопрос реализации продукции остается открытым. «Перед предприятием сейчас стоит задача по поиску рынков сбыта», — добавила Шелеп.
Обновленное предприятие планируют запустить в течение трех лет.
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