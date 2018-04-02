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В России объем выдачи ипотеки удвоился за два месяца
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В России объем выдачи ипотеки удвоился за два месяца 

РИА Недвижимость 49 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. В России в январе-феврале 2018 года выдано 180,7 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 347,3 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотеки выросла на 85% в количественном и на 99% в денежном выражении, говорится в сообщении госкомпании «Дом.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК).
В феврале объем выдачи ипотеки в России вырос к февралю 2017 года на 78% — до 199 миллиардов рублей, указывается в пресс-релизе.
В нем отмечается, что ставки по ипотеке находятся на минимальных уровнях за всю историю российского рынка. В феврале средневзвешенная ставка составила 9,75%, снизившись к январю на 0,1 процентного пункта.
Общероссийский ипотечный портфель по итогам февраля составил 5,47 триллиона рублей, увеличившись за год на 18,2%. Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до 2,15%, годом ранее она составляла 2,64%, указывается в сообщении.
"Доля рефинансирования в выданных в январе-феврале кредитах составила 15-16%. Таким образом, с начала года новых кредитов выдано на сумму около 291 миллиарда рублей, что также является рекордным показателем за первые два месяца года за всю историю. Рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков", — подчеркивается в нем.
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