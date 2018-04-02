Ипотечная ставка дошла до нового минимума

За два месяца 2018 года российские банки выдали 180 687 ипотечных кредитов на сумму 347,2 миллиарда рублей. Для сравнения, за январь-февраль прошлого года в России было оформлено 97 826 ипотечных кредитов на сумму 174,3 миллиарда рублей. Таким образом, объем выдачи ипотеки вырос почти в два раза.

В январе 4 россиянина оформили ипотеку в валюте на общую сумму 55 миллионов рублей, в феврале ни одного валютного ипотечного кредита оформлено не было.

Средняя ставка по ипотеке в валюте составляла 9,14%, средний срок кредитования — 11,9 месяца.

По данным Дом.рф, доля рефинансирования в выданных ипотечных кредитах составила 15-16%. Доля кредитов с просроченной заложенностью свыше 90 дней снизилась за год на полпроцента — до 2, 15%.