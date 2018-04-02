Times: компания AstraZeneca планирует принять участие в ПМЭФ-2018

ЛОНДОН, 2 апреля. / ТАСС /. Биофармацевтическая компания AstraZeneca планирует принять участие в XXII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая. Об этом в понедельник сообщила газета The Times

В компании изданию заявили, что планируют участвовать в форуме, но «все еще прорабатывают детали» своего участия.

AstraZeneca — шведско-британская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на коммерческом использовании рецептурных препаратов в терапевтических областях и неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, на российском рынке присутствует с 1993 года. AstraZeneca с 2015 года имеет производственное предприятие в Калужской области , которое издание оценивает в $224 млн Газета опросила и другие британские компании, планируют ли они участвовать в ПМЭФ-2018. В британской нефтегазовой корпорации BP отказались отвечать на вопрос, поедет ли ее глава Боб Дадли на форум. В другом энергетическом гиганте, англо-голландской компании Royal Dutch Shell , заявили, что обычно не комментируют планы поездок своих топ-менеджеров.

Не дала ответа об участии в предстоящем форуме и другая компания из Великобритании Нидерландов — Unilever. Российско-британская торговая палата сообщила об отсутствии у нее планов принимать участие в ПМЭФ-2018, пишет издание.