Эксперт рассказал, чем «Северный поток — 2» грозит украинским потребителям

"Определенный объем транзита газа по украинской ГТС сохранится. Проблема в том, что это будут не такие объемы как сейчас. Проблема в том, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна — она может прокачивать от 120 до 140 (миллиардов — ред.) кубометров в год, что не будет нужно. Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением", — сказал Землянский.

По словам эксперта, снижение объема транзитного газа может привести к тому, что из четырех магистральных газопроводов в эксплуатации может остаться только один, вследствие чего большое количество потребителей останется без голубого топлива. К такой ситуации, по мнению Землянского, в "Нафтогазе" не готовы.