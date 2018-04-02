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Эксперт рассказал, чем «Северный поток — 2» грозит украинским потребителям
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Эксперт рассказал, чем «Северный поток — 2» грозит украинским потребителям 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украина не готова к последствиям введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne.
"Определенный объем транзита газа по украинской ГТС сохранится. Проблема в том, что это будут не такие объемы как сейчас. Проблема в том, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна — она может прокачивать от 120 до 140 (миллиардов — ред.) кубометров в год, что не будет нужно. Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением", — сказал Землянский.
По словам эксперта, снижение объема транзитного газа может привести к тому, что из четырех магистральных газопроводов в эксплуатации может остаться только один, вследствие чего большое количество потребителей останется без голубого топлива. К такой ситуации, по мнению Землянского, в "Нафтогазе" не готовы.
На прошлой неделе Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства «Северного потока — 2». В «Нафтогазе» назвали решение неприятным, но прогнозируемым, пообещав при этом «продолжить борьбу».
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