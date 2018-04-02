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Илон Маск объявил о банкротстве Tesla
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Илон Маск объявил о банкротстве Tesla 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Twitter / Elon Musk
Об этом он написал в своем Twitter.
«Несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовую продажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla полностью обанкротилась. Настолько обанкротилась, что вы даже не можете представить», — написал он.
В следующем твите написано «Илон был найден в бессознательном состоянии у Tesla Model 3, окруженный бутылками „Теслакиллы“. Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках». Запись сопровождается фотографией, на которой миллиардер лежит у колеса автомобиля, укрывшись картонкой.
Твит был размещен 1 апреля.
30 марта Tesla Motors отозвала 123 тысяч электромобилей Model S из-за ржавых болтов. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года.
15 марта Маск анонсировал в своем Twitter-аккаунте создание новой межгалактической медиаимперии. Он планирует назвать ее «Бац» (Thud). Источники издания Variety подтвердили подлинность намерений Маска.
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